«Может измениться за три дня»: Губерниев высказался о недопуске российских биатлонистов до ОИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных спортсменов, включая россиян, на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Он выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг этого решения, отметив, что ожидал подобного развития событий.

«По состоянию на сейчас российские биатлонисты, лыжники и многие другие спортсмены на Олимпиаде выступать не будут. Когда ситуация изменится, что-то возможно. Но сейчас для меня это очевидно: мы пропускаем Олимпиаду», — рассказал Губерниев в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, в феврале планируется участие в соревнованиях в Сочи. В случае существенного изменения политической ситуации, возможность допуска россиян на Олимпиаду будет рассмотрена в течение трёх суток.