Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 11:55

«Может измениться за три дня»: Губерниев высказался о недопуске российских биатлонистов до ОИ

Губерниев: Россиян могут допустить до Олимпиады при смене обстановки в мире

Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / Реальный Губер

Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / Реальный Губер

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных спортсменов, включая россиян, на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Он выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг этого решения, отметив, что ожидал подобного развития событий.

«По состоянию на сейчас российские биатлонисты, лыжники и многие другие спортсмены на Олимпиаде выступать не будут. Когда ситуация изменится, что-то возможно. Но сейчас для меня это очевидно: мы пропускаем Олимпиаду», — рассказал Губерниев в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, в феврале планируется участие в соревнованиях в Сочи. В случае существенного изменения политической ситуации, возможность допуска россиян на Олимпиаду будет рассмотрена в течение трёх суток.

«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов
«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Напомним, биатлонисты из России и Белоруссии не выступят на зимней Олимпиаде в Италии. Причина в том, что правила IBU не предусматривают участия спортсменов в нейтральном статусе. Организация отстранила российских и белорусских атлетов в 2022 году, последовав рекомендации МОК.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • Италия
  • Биатлон
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar