«Может измениться за три дня»: Губерниев высказался о недопуске российских биатлонистов до ОИ
Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / Реальный Губер
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных спортсменов, включая россиян, на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Он выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг этого решения, отметив, что ожидал подобного развития событий.
«По состоянию на сейчас российские биатлонисты, лыжники и многие другие спортсмены на Олимпиаде выступать не будут. Когда ситуация изменится, что-то возможно. Но сейчас для меня это очевидно: мы пропускаем Олимпиаду», — рассказал Губерниев в беседе с «Чемпионатом».
По его словам, в феврале планируется участие в соревнованиях в Сочи. В случае существенного изменения политической ситуации, возможность допуска россиян на Олимпиаду будет рассмотрена в течение трёх суток.
Напомним, биатлонисты из России и Белоруссии не выступят на зимней Олимпиаде в Италии. Причина в том, что правила IBU не предусматривают участия спортсменов в нейтральном статусе. Организация отстранила российских и белорусских атлетов в 2022 году, последовав рекомендации МОК.