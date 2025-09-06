В Казани эвакуировали людей из двух ТЦ из-за сообщения о бомбе
В Казани людей эвакуировали из двух торговых центров из-за сообщений о бомбе. Об этом сообщает Mash Iptash.
ТЦ в Казани. Видео © Telegram / Mash Iptash
По данным телеграм-канала, поступили сообщения о минировании «Тандема» и «Южного». Люди стоят на улице уже более получаса в ожидании кинологов.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростове эвакуировали 320 жителей из дома после обнаружения неразорвавшегося снаряда внутри. Власти города тогда оборудовали для них пункт временного размещения.
Обложка © Telegram / Mash Iptash