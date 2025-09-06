Мессенджер MAX
6 сентября, 11:39

Автоцистерна со спиртом едва не вспыхнула после падения в кювет под Челябинском

В Челябинской области опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт

Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области

В Челябинской области перевозившая нашатырный спирт автоцистерна упала в кювет, спасателям пришлось оперативно устранять подтекание продукции из заливного клапана. О случившемся сообщает МЧС по региону. ДТП произошло на 1650 километре автодороги М-5 «Урал».

«В результате съезда грузового автомобиля в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт. Специалистами Областной поисково-спасательной службы была устранена капельная течь из заливного клапана. Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует», уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве на проспекте Вернадского, 86А, возле торгового центра «Авеню», произошло серьёзное ДТП с участием двух мотоциклов и автомобиля. Медицинская помощь потребовалась обоим мотоциклистам.

