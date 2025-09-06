Автоцистерна со спиртом едва не вспыхнула после падения в кювет под Челябинском

В Челябинской области перевозившая нашатырный спирт автоцистерна упала в кювет, спасателям пришлось оперативно устранять подтекание продукции из заливного клапана. О случившемся сообщает МЧС по региону. ДТП произошло на 1650 километре автодороги М-5 «Урал».

«В результате съезда грузового автомобиля в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт. Специалистами Областной поисково-спасательной службы была устранена капельная течь из заливного клапана. Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует», — уточнили в ведомстве.