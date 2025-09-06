Мессенджер MAX
6 сентября, 12:14

19-летний водитель Lada Priora расстрелял автобус в Ленобласти

МВД: 19-летний житель Ленобласти обстрелял автобус из травматического оружия

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области водитель автомобиля Lada Priora произвёл несколько выстрелов в сторону рейсового автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Неизвестный на автомобиле «Лада Приора» на автодороге неподалёку от посёлка имени Свердлова, произвёл несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону автобуса», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 2 сентября, а подозреваемого удалось задержать лишь спустя двое суток, 4 сентября. Им оказался 19-летний местный житель. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Курагинском районе Красноярского края 61-летний мужчина застрелил своего 40-летнего племянника. По предварительным данным, мужчина владел оружием незаконно. Он заявил, что ружьё унаследовал.

    avatar