19-летний водитель Lada Priora расстрелял автобус в Ленобласти
МВД: 19-летний житель Ленобласти обстрелял автобус из травматического оружия
В Ленинградской области водитель автомобиля Lada Priora произвёл несколько выстрелов в сторону рейсового автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Неизвестный на автомобиле «Лада Приора» на автодороге неподалёку от посёлка имени Свердлова, произвёл несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону автобуса», — отмечается в сообщении.
Инцидент произошёл вечером 2 сентября, а подозреваемого удалось задержать лишь спустя двое суток, 4 сентября. Им оказался 19-летний местный житель. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
