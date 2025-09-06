В Москве умерла адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер
Обложка © ТАСС / Юрий Машков
В Москве скончалась адвокат Елена Липцер, ей было 58 лет. Она известна тем, что представляла интересы акционеров ЮКОСа и Платона Лебедева, ранее возглавлявшего финансовое объединение «Менатеп». Об этом рассказал её коллега Дмитрий Аграновский.
«Это огромная потеря для нас», — сказал он.
Отец Липцер — правозащитник Лев Пономарёв*. В 2011 году её включили в рейтинг «100 самых влиятельных женщин в России».
