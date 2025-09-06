Мессенджер MAX
6 сентября, 12:04

В Москве умерла адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер

Обложка © ТАСС / Юрий Машков

В Москве скончалась адвокат Елена Липцер, ей было 58 лет. Она известна тем, что представляла интересы акционеров ЮКОСа и Платона Лебедева, ранее возглавлявшего финансовое объединение «Менатеп». Об этом рассказал её коллега Дмитрий Аграновский.

«Это огромная потеря для нас», — сказал он.

Отец Липцер — правозащитник Лев Пономарёв*. В 2011 году её включили в рейтинг «100 самых влиятельных женщин в России».

Ранее сообщалось, что легендарный диктор Радио Бурятии Батор Цыбенов скончался в 83 года. За свою карьеру он озвучил и продублировал более ста советских и российских художественных фильмов на бурятский язык, включая ленты местных кинематографистов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

