На всей территории Украины взревели сирены воздушной тревоги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart
Сирены воздушной тревоги включили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве и восточной части, а затем вой сирен захлестнул всю страну.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска сумели оттеснить ВСУ из населённого пункта Полтавка в Донецкой Народной Республике. Сейчас там остались немногочисленные формирование, продолжающие оказывать сопротивление.