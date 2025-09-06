Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
6 сентября, 11:48

На всей территории Украины взревели сирены воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Сирены воздушной тревоги включили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве и восточной части, а затем вой сирен захлестнул всю страну.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска сумели оттеснить ВСУ из населённого пункта Полтавка в Донецкой Народной Республике. Сейчас там остались немногочисленные формирование, продолжающие оказывать сопротивление.

