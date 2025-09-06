В России пошли вниз цены на красную рыбу и икру

Цены на красную рыбу и икру в России продолжают снижаться благодаря рекордным показателям вылова лососевых. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По данным ведомства, вылов лососевых с начала 2025 года превысил 310 тысяч тонн, а по итогам года ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн против 235,5 тысячи тонн в 2024 году. В августе розничные цены на икру нерки снизились на 9%, икры горбуши — на 2% по сравнению с июльскими показателями.

Преобладающими видами в улове остаются горбуша (73%) и нерка (14%), что способствует стабилизации цен на рыбную продукцию. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября под темой «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».