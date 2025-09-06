В Новгородской области нашли обломки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
На территории Новгородской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своём Telegram-канале.
«На территории Новгородской области обнаружены обломки БПЛА. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на контроле. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», — сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Глава региона предупредил жителей, что при обнаружении обломков запрещено приближаться к ним и брать в руки. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия на месте происшествия. Подробности инцидента уточняются.
Ранее в двух районах Краснодарского края были зафиксированы случаи падения обломков вражеских беспилотников, что привело к повреждениям частного имущества. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района осколки посекли фасад и окна трёх частных домом, а на окраине хутора Могукоровского в Крымском районе взрывная волна выбила стёкла у одного из домов.