Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 сентября, 12:34

В Новгородской области нашли обломки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

На территории Новгородской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своём Telegram-канале.

«На территории Новгородской области обнаружены обломки БПЛА. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на контроле. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», — сообщил Дронов в своём Telegram-канале.

Глава региона предупредил жителей, что при обнаружении обломков запрещено приближаться к ним и брать в руки. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия на месте происшествия. Подробности инцидента уточняются.

Богомаз: Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Ранее в двух районах Краснодарского края были зафиксированы случаи падения обломков вражеских беспилотников, что привело к повреждениям частного имущества. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района осколки посекли фасад и окна трёх частных домом, а на окраине хутора Могукоровского в Крымском районе взрывная волна выбила стёкла у одного из домов.

