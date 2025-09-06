Буксир снёс рыбацкую лодку в Нижегородской области, один человек погиб

Буксирный толкач «Кавказ» совершил наезд на резиновую лодку с рыбаком в Кстовском районе Нижегородской области, в результате чего утонул мужчина. О подробностях инцидента сообщает SHOT.

Инцидент произошёл на Волге, на 950-м километре судового хода. По данным канала, буксир, осуществлявший в тот момент перевозку барж, столкнулся с малоразмерным плавучим средством без мотора.

В результате столкновения находившийся в лодке мужчина выпал за борти утонул. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые продолжают поиски тела погибшего.