6 сентября, 12:45

Буксир снёс рыбацкую лодку в Нижегородской области, один человек погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Буксирный толкач «Кавказ» совершил наезд на резиновую лодку с рыбаком в Кстовском районе Нижегородской области, в результате чего утонул мужчина. О подробностях инцидента сообщает SHOT.

Инцидент произошёл на Волге, на 950-м километре судового хода. По данным канала, буксир, осуществлявший в тот момент перевозку барж, столкнулся с малоразмерным плавучим средством без мотора.

В результате столкновения находившийся в лодке мужчина выпал за борти утонул. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые продолжают поиски тела погибшего.

Ранее Life.ru сообщал, что у города Константиновск на Дону сухогруз «Русич-5» после прохождения шлюза внезапно сел на мель. По предварительным данным, экипаж из 12 человек не пострадал. На борту находится груз пшеницы.

