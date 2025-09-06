Буксир снёс рыбацкую лодку в Нижегородской области, один человек погиб
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex
Буксирный толкач «Кавказ» совершил наезд на резиновую лодку с рыбаком в Кстовском районе Нижегородской области, в результате чего утонул мужчина. О подробностях инцидента сообщает SHOT.
Инцидент произошёл на Волге, на 950-м километре судового хода. По данным канала, буксир, осуществлявший в тот момент перевозку барж, столкнулся с малоразмерным плавучим средством без мотора.
В результате столкновения находившийся в лодке мужчина выпал за борти утонул. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые продолжают поиски тела погибшего.
Ранее Life.ru сообщал, что у города Константиновск на Дону сухогруз «Русич-5» после прохождения шлюза внезапно сел на мель. По предварительным данным, экипаж из 12 человек не пострадал. На борту находится груз пшеницы.