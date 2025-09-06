В Рязани задержали хакера, взломавшего счета россиян в известном банке

В Рязани сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в создании вредоносного программного обеспечения, которое обеспечивало несанкционированный доступ к банковским счетам граждан. Злоумышленник самостоятельно разработал компьютерный вирус, позволяющий обходить защиту финансовой организации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

С помощью своей программы он сумел открыть три фейковых виртуальных счёта на имена жителей Самарской области, Хабаровского края и Татарстана. Через эти счета хакер осуществлял перевод денежных средств, похищенных с реальных счетов клиентов банка.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли около 400 тысяч рублей, предположительно полученных в результате противоправных действий, а также компьютерную технику, мобильные устройства и SIM-карты. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с созданием и распространением вредоносного ПО и мошенничеством с платежными средствами.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает проверку на предмет дополнительных эпизодов противоправной деятельности», — сказано в публикации.