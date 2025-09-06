Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:47

В Рязани задержали хакера, взломавшего счета россиян в известном банке

Похищенные деньги. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

Похищенные деньги. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

В Рязани сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в создании вредоносного программного обеспечения, которое обеспечивало несанкционированный доступ к банковским счетам граждан. Злоумышленник самостоятельно разработал компьютерный вирус, позволяющий обходить защиту финансовой организации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

С помощью своей программы он сумел открыть три фейковых виртуальных счёта на имена жителей Самарской области, Хабаровского края и Татарстана. Через эти счета хакер осуществлял перевод денежных средств, похищенных с реальных счетов клиентов банка.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли около 400 тысяч рублей, предположительно полученных в результате противоправных действий, а также компьютерную технику, мобильные устройства и SIM-карты. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с созданием и распространением вредоносного ПО и мошенничеством с платежными средствами.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает проверку на предмет дополнительных эпизодов противоправной деятельности», сказано в публикации.

Мошенники воруют данные россиян через поддельные рабочие чаты
Мошенники воруют данные россиян через поддельные рабочие чаты

Ранее эксперт рассказал, как мошенники разводят россиян на деньги с помощью банкоматов-обманок. Речь идёт о банковских терминалах, которые стоят на улице, но принадлежат они не банкам, а аферистам.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar