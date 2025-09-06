Восстание машин началось? ИИ выжил из банка свою создательницу и весь её отдел

65-летняя австралийка Кэтрин Салливан, проработавшая 25 лет в банке, была уволена вместе с коллегами после внедрения искусственного интеллекта, который она сама обучала. Об этом сообщает The Sun.

Салливан, занимавшая должность сотрудника по работе с клиентами, разрабатывала и тестировала ответы для системы Bumblebee AI. Но в итоге руководство банка посчитало ИИ настолько эффективным и самостоятельным, что приняло решение о сокращении отдела. Однако вскоре система не справилась с наплывом звонков, что вынудило банк позвать обратно часть уволенных работников.

Несмотря на предложение вернуться на работу, Салливан отказалась из-за изменения условий труда и отсутствия гарантий. Банк заявил о пересмотре внутренней политики и продолжении развития ИИ-программ, одновременно предлагая помощь пострадавшим сотрудникам.