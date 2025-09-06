Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:59

В Сумах с пристрастием допрашивали похищенных суджан как «врагов, напавших на Украину»

Киев допрашивал россиян, насильно вывезенных в Сумкую область из Курской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

После ракетного удара по интернату в Судже жители приграничного посёлка Мирный были насильно вывезены в Сумскую область. Среди них — Валентина Ревина, которая спустя полгода смогла вернуться домой и поделилась тревожными подробностями своего пребывания в украинском плену.

«Когда мы только приехали в Сумскую область, разные инстанции нас проверяли, задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали», — вспоминала женщина в беседе с ТАСC.

Особое впечатление на Валентину произвёл визит украинского уполномоченного по правам человека. По её словам, ему было важно донести до них мысль, что их считают врагами, напавшими на Незалежную, и что эта история будет передана будущим поколениям. Когда же люди пытались объяснить, что сами были насильно привезены, ответ был прост — «вы же сами сюда приехали».

Чернигов засыпали листовками с призывом сообщать координаты позиций ВСУ
Чернигов засыпали листовками с призывом сообщать координаты позиций ВСУ

Ранее Life.ru опубликовал видео допроса украинской ДРГ, которую схватили в Брянской области. Военнослужащие уже на месте признались, что им было поручено взорвать железную дорогу.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar