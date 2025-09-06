После ракетного удара по интернату в Судже жители приграничного посёлка Мирный были насильно вывезены в Сумскую область. Среди них — Валентина Ревина, которая спустя полгода смогла вернуться домой и поделилась тревожными подробностями своего пребывания в украинском плену.

«Когда мы только приехали в Сумскую область, разные инстанции нас проверяли, задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали», — вспоминала женщина в беседе с ТАСC.

Особое впечатление на Валентину произвёл визит украинского уполномоченного по правам человека. По её словам, ему было важно донести до них мысль, что их считают врагами, напавшими на Незалежную, и что эта история будет передана будущим поколениям. Когда же люди пытались объяснить, что сами были насильно привезены, ответ был прост — «вы же сами сюда приехали».