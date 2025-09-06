Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 15:12

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Донбассе в годы ВОВ

Дети в финском концлагере. Обложка © Wikipedia.org / Галина Санько

ФСБ обнародовала ранее засекреченные архивные документы о преступлениях нацистов в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в ДНР Денис Чернобай.

«Сегодня нам специалисты передали документы, которые были рассекречены, о том, как проходила Великая Отечественная война в Донбассе. <...> Документы касаются абсолютно разных тем, периода оккупации, о том, какие концлагеря находились у нас на территории Донбасса… фотографии захоронений, подтверждающие те зверства, которые творили оккупанты на территории Донбасса с 1941 по 1943 год»,сказал Чернобай в беседе с РИА «Новости».

Чернобай добавил, что в архивах также представлены протоколы допросов коллаборационистов, которые сотрудничали с нацистами. Он заявил, что представленные материалы — это лишь часть коллекции, а работа по их презентации будет продолжена совместно со специалистами на различных исторических мероприятиях для ознакомления молодёжи.

Ранее ФСБ России рассекретила документы о планах Вермахта на Сталинград. Немецкие захватчики намеревались разбомбить город ещё до начала наземных боёв, а движение кораблей по Волге собирались парализовать с помощью сброса мин.

