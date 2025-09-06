Мессенджер MAX
6 сентября, 14:19

Стадо коров насмерть затоптало туриста на глазах у жены

Mirror: 85-летний турист погиб в Австрии, растоптанный стадом испуганных коров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tolobalaguer.com

Пожилой турист трагически погиб в Австрии, будучи растоптанным стадом коров, которые обезумели от испуга. Об этом сообщает британское издание Mirror со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошёл в австрийской провинции Штирия, где 85-летний мужчина вместе с 82-летней супругой и собакой направлялся к горной хижине Турльванде. По свидетельствам очевидцев, стадо из девяти коров, включая трёх телят, атаковало пару, испугавшись их собаки.

Несколько туристов и сотрудники хижины поспешили на помощь и вызвали спасателей. Мужчина был экстренно доставлен вертолётом в больницу Зальцбурга, но скончался от полученных травм. Его жена также была госпитализирована с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Собака, спровоцировавшая нападение, смогла сбежать и сейчас находится у родственников пары.

Полиция начала расследование обстоятельств трагедии, планируется проведение вскрытия. Эксперты предупреждают туристов о необходимости соблюдать осторожность при проходе через пастбища, особенно с собаками, которые могут вызвать агрессию у крупного рогатого скота.

Ранее в Хакасии бык, которого пытались вакцинировать, насмерть затоптал мужчину. 55-летний Геннадий пытался сделать прививку животному, но он сбросил его на землю своими рогами и затоптал. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

