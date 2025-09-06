Берег в Чёрном море покрылся зелёной жижей

Несмотря на массовое скопление растительности, особенно заметное на Центральном пляже, немногочисленные отдыхающие не стали отказываться от купания. Одна из туристок заявила, что это полезно и натурально.

«Это полезно, природа! Я когда сюда отдыхать ездила ещё 20 лет назад, тут было черное всё, а бабки стояли, натирались, говорили, что натуральное зато», — поделилась она. По её словам, подобная картина была обычным делом два десятилетия назад.