Берег в Чёрном море покрылся зелёной жижей
Побережье Центрального пляжа в Анапе покрылось слоем водорослей
Побережье Центрального пляжа Анапы оказалось покрыто толстым слоем морских водорослей — камки, из-за чего прибрежные воды приобрели интенсивный зелёный оттенок. О необычном явлении сообщили журналисты издания 93.RU.
Несмотря на массовое скопление растительности, особенно заметное на Центральном пляже, немногочисленные отдыхающие не стали отказываться от купания. Одна из туристок заявила, что это полезно и натурально.
«Это полезно, природа! Я когда сюда отдыхать ездила ещё 20 лет назад, тут было черное всё, а бабки стояли, натирались, говорили, что натуральное зато», — поделилась она. По её словам, подобная картина была обычным делом два десятилетия назад.
Ранее Life.ru сообщал, что сбор остатков мазута со дна моря на последнем участке Анапского побережья завершён. Начался процесс разборки пятикилометрового оградительного сооружения, защищавшего побережье от загрязнения. Объёмы работ колоссальны: благодаря применению специализированного оборудования с территории уже удалены десятки тонн нефтепродуктов.
Обложка © Telegram / Анапа новости