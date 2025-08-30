Мессенджер MAX
30 августа, 10:11

В Анапе очистили последний участок с защитным валом от мазута

Обложка © Telegram/ Оперативный штаб — Краснодарский край

Сбор остатков мазута со дна моря на последнем участке Анапского побережья полностью завершён, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Теперь начался демонтаж защитного вала длиной пять километров, который оберегал прибрежную зону от возможных загрязнений.

В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом. Видео © Telegram/ Оперативный штаб — Краснодарский край

«На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних 5 километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса «Эра» – на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер», — указали в пресс-службе.

Масштабы уборки впечатляют: с использованием специальных установок откачан ряд десятков тонн нефтепродуктов. Согласно планам, сначала будут убраны защитные конструкции, затем начнётся выравнивание участков берега и очистка пляжей.

Закончены работы на отрезке протяженностью полтора километра. Началось извлечение пластиковых сетей и конструкции защитного вала. Демонтаж защитного сооружения позволит вернуть природоохранным территориям первоначальный вид и обеспечит экологическое благополучие побережья Чёрного моря.

Напомним, ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекло за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Специалисты Роспотребнадзора официально объявили почти 150 пляжных зон Анапы непригодными для использования из-за загрязнения. Однако значительное число отдыхающих, включая несовершеннолетних, игнорируют запрет и продолжают купаться в загрязнённых водах.

