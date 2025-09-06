На Антоновском железнодорожном мосту уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, которая была подготовлена с участием инструкторов НАТО. Об этом агентству РИА «Новости» заявили военнослужащие разведки группировки войск «Днепр» с позывными Колыван и Ровер.

«Интересно было наблюдать именно сторону противника, их подготовку, поскольку они подготавливаются так же, так сказать, европейскими вот этими всеми кураторами, инструкторами, и это все было заметно», — сказал снайпер военной разведки «Днепра» Колыван.

Бойцы, принимавшие непосредственное участие в ликвидации группы, пытавшейся проникнуть на левый берег Днепра, отметили, что значительная часть вооружения диверсантов была западного производства. Разведчик с позывным Ровер добавил, что обучение бойцов ВСУ, судя по всему, также проводилось натовцами.

«По поводу иностранного, так сказать, воздействия, помощи врага: скорее всего всё-таки обучение, на самом деле, с натовской стороны», — подчеркнул Ровер.