На Антоновском мосту разбили украинскую ДРГ, которую готовили инструкторы НАТО
Обложка © Telegram / Минобороны России
На Антоновском железнодорожном мосту уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, которая была подготовлена с участием инструкторов НАТО. Об этом агентству РИА «Новости» заявили военнослужащие разведки группировки войск «Днепр» с позывными Колыван и Ровер.
«Интересно было наблюдать именно сторону противника, их подготовку, поскольку они подготавливаются так же, так сказать, европейскими вот этими всеми кураторами, инструкторами, и это все было заметно», — сказал снайпер военной разведки «Днепра» Колыван.
Бойцы, принимавшие непосредственное участие в ликвидации группы, пытавшейся проникнуть на левый берег Днепра, отметили, что значительная часть вооружения диверсантов была западного производства. Разведчик с позывным Ровер добавил, что обучение бойцов ВСУ, судя по всему, также проводилось натовцами.
«По поводу иностранного, так сказать, воздействия, помощи врага: скорее всего всё-таки обучение, на самом деле, с натовской стороны», — подчеркнул Ровер.
Ранее сообщалось, что в Калужской области ведётся поиск двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые могут находиться в районах Жиздры, Людиново и Кирова. Каждая группа состоит из не более чем пяти человек, включая офицера и сержантов из третьего полка Сил специальных операций Украины, и предполагается, что они имеют при себе 10 кг взрывчатки, гранаты Ф-1, винтовки AR-15 с глушителями, пистолеты ПСС и МСП, а также средства связи Garmin.