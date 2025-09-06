Россиянин заживо сгорел в своей машине на мойке
Обложка © Telegram / Инцидент Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле произошла жуткая трагедия — мужчина заживо сгорел, будучи заблокированным в своём автомобиле на мойке самообслуживания. Сообщили об этом в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ЧП случилось накануне по адресу Уральский проспект, 75. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. В это время автомобиль был плотно зажат вращающимися щётками. Мужчина не смог самостоятельно эвакуироваться из охваченной пламенем ловушки. Тело погибшего было обнаружили спасатели после ликвидации огня.
