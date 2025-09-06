Мессенджер MAX
6 сентября, 15:12

Россиянин заживо сгорел в своей машине на мойке

В Нижнем Тагиле мужчина сгорел в автомобиле на мойке самообслуживания

Обложка © Telegram / Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле произошла жуткая трагедия — мужчина заживо сгорел, будучи заблокированным в своём автомобиле на мойке самообслуживания. Сообщили об этом в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ЧП случилось накануне по адресу Уральский проспект, 75. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. В это время автомобиль был плотно зажат вращающимися щётками. Мужчина не смог самостоятельно эвакуироваться из охваченной пламенем ловушки. Тело погибшего было обнаружили спасатели после ликвидации огня.

Ранее Life.ru писал, что 65 машин и мотоциклов сгорели в гаражном комплексе в Екатеринбурге. В МЧС отметили, что пожарные сработали очень быстро, это помогло не допустить ещё большего разрушения и возможной гибели людей.

