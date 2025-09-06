Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 16:17

Тело китайского туриста обнаружили на Ликийской тропе в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sedat Elbasan

Тело пропавшего накануне китайского туриста было обнаружено спасателями во время поисково-спасательной операции на знаменитой Ликийской тропе в турецкой провинции Фетхие. Об этом трагическом инциденте сообщила газета Milliyet.

30-летний Сюй Вэнкай отправился в самостоятельный поход по маршруту 25 августа и вскоре перестал отвечать на звонки родных. Для организации поисков оперативные службы использовали последнее фото, которое мужчина успел опубликовать в социальных сетях уже находясь на тропе.

«Туриста искали 43 человека, а также собаки, <...> спасатели обнаружили тело туриста между Долиной бабочек и деревней Кабак», — говорится в сообщении.

После обнаружения тело было направлено в морг для установления точной причины смерти.

Белорусского альпиниста уже четыре дня не могут найти на Эльбрусе
Ранее Life.ru сообщал, что спасатели обнаружили живым 58-летнего Сергея Мельникова из Сочи, который пропал в горной местности у Красной Поляны почти неделю назад. Как сообщили представители «Роза Хутор», в свой выходной он вместе с группой знакомых ушёл в поход.

Александра Мышляева
