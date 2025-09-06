Журналиста France Inter отстранили из-за высказывания о министре культуры

Журналист общественной радиостанции France Inter Том Легран временно отстранён от вещания из-за видеозаписи, на которой он допускает резкие высказывания в адрес министра культуры Франции Рашиды Дати. О решении руководства радиостанции сообщило агентство Франс Пресс.

«Мы приняли решение на время разбирательств отстранить от эфира Тома Леграна», — цитирует агентство Франс Пресс радиостанцию.

Поводом для санкций стала публикация правого издания Incorrect, которое обнародовало видеоролик, снятый в июле без ведома присутствующих во время неформальной встречи в кафе. На записи Легран, также сотрудничающий с левой газетой Liberation, заявляет, что вместе с коллегой Патриком Коэном они занимаются тем, «что нужно в отношении Дати». По версии издания, речь шла о намерении воспрепятствовать политическому продвижению министра в её кампании по избранию мэром Парижа. Кроме журналистов, в беседе участвовали представители Социалистической партии Пьер Жуве и Люк Брусси.

Министр культуры отреагировала на инцидент в социальной сети X, назвав озвученные заявления серьёзными и противоречащими профессиональной этике, что может повлечь за собой санкции. Рашида Дати призвала всех участников истории нести ответственность за свои слова.

Со своей стороны, отстранённый журналист пояснил, что его слова были неверно истолкованы и не являлись призывом к политической борьбе. По версии Леграна, он говорил о своей профессиональной деятельности, направленной на проверку фактов и разоблачение ложных заявлений министра. В Социалистической партии также отвергли любые предположения о сговоре с представителями СМИ.