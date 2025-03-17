Кремль выступил против ограничения работы журналистов за неудобные вопросы
Песков вступился за журналиста, отстранённого в Израиле за вопрос об Украине
Кремль выступает против практики ограничения работы журналистов, задающих неудобные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МИД Израиля ограничить деятельность журналиста «Известий» Никиты Кулюхина.
Тот, напомним, задал вопрос главе израильского МИД Гидеону Саару о том, намерен ли Израиль осуждать Киев за восхваление бандеровцев и других пособников Холокоста.
«Каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком и высшем уровне, у каждой страны есть свои нормы и правила. Но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — отметил представитель Кремля на брифинге 17 марта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась, что глава МИД Израиля не знает о героизации Степана Бандеры на Украине. Дипломат задалась вопросом, чем тогда занимается Посольство Израиля в Киеве и в Москве.
Life.ru