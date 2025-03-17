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17 марта, 10:30

Кремль выступил против ограничения работы журналистов за неудобные вопросы

Песков вступился за журналиста, отстранённого в Израиле за вопрос об Украине

Кремль выступает против практики ограничения работы журналистов, задающих неудобные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МИД Израиля ограничить деятельность журналиста «Известий» Никиты Кулюхина.

Тот, напомним, задал вопрос главе израильского МИД Гидеону Саару о том, намерен ли Израиль осуждать Киев за восхваление бандеровцев и других пособников Холокоста.

«Каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком и высшем уровне, у каждой страны есть свои нормы и правила. Но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — отметил представитель Кремля на брифинге 17 марта.

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Life.ru

Марина Фещенко
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