Кремль выступил против ограничения работы журналистов за неудобные вопросы

«Каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком и высшем уровне, у каждой страны есть свои нормы и правила. Но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — отметил представитель Кремля на брифинге 17 марта.