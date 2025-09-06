Мессенджер MAX
6 сентября, 19:18

В США назвали причину приближающегося поражения Украины и обвинили во всём ЕС

WSJ: Отсутствие у США и Европы согласованной стратегии приведёт к победе России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle

Пока Европа и США не могут прийти к единому мнению по украинскому конфликту, Россия зарабатывает бонусы на подобной несогласованности и приближается к победе. Об этом пишет газета Wall Street Journal, комментируя американо-европейские отношения.

«Чего не хватает, говорят многие политики и аналитики, критикующие подход Трампа к миротворчеству, так это согласованной американо-европейской стратегии», — сказано в публикации.

Если бы лидеры США и Европы сплотились и выступили одним фронтом, то это помогло бы остановить Россию, утверждает автор статьи. По его мнению, уже через два года Киеву придётся капитулировать, если споры в лагере западных союзников не прекратятся. Кроме того, сейчас Москва демонстрирует экономический рост, несмотря на многочисленные санкции со стороны Запада, добавляется в тексте.

Ранее американский журнал Nation сообщил, что Украине предстоит пойти на значительные уступки в ходе возможных мирных переговоров с Россией. В материале издания утверждается, что сохранение Украины как дееспособного государства является более приоритетной задачей, чем вопрос контроля над отдельными территориями.

