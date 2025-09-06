Богомаз: Мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на посёлок Климово в Брянской области получил ранение местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали посёлок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь», — написал он.

Глава региона добавил, что украинские дроны также атаковали несколько социальных объектов, но там обошлось без пострадавших. В результате сброса взрывных устройств были повреждены гражданские автомобили, а также частично разрушены административные здания и жилые дома.