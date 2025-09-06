Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 18:35

Богомаз: Мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на посёлок Климово в Брянской области получил ранение местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали посёлок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь», написал он.

Глава региона добавил, что украинские дроны также атаковали несколько социальных объектов, но там обошлось без пострадавших. В результате сброса взрывных устройств были повреждены гражданские автомобили, а также частично разрушены административные здания и жилые дома.

Появилось видео допроса украинских диверсантов под Брянском
Появилось видео допроса украинских диверсантов под Брянском

Ранее в Брянской области была пресечена попытка диверсии: задержана группа украинских военных, намеревавшихся подорвать железнодорожное полотно. Диверсанты ВСУ пересекли границу с взрывными устройствами, целью которых являлось разрушение инфраструктуры.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar