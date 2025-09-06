Богомаз: Мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Обложка © Life.ru
В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на посёлок Климово в Брянской области получил ранение местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали посёлок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь», — написал он.
Глава региона добавил, что украинские дроны также атаковали несколько социальных объектов, но там обошлось без пострадавших. В результате сброса взрывных устройств были повреждены гражданские автомобили, а также частично разрушены административные здания и жилые дома.
Ранее в Брянской области была пресечена попытка диверсии: задержана группа украинских военных, намеревавшихся подорвать железнодорожное полотно. Диверсанты ВСУ пересекли границу с взрывными устройствами, целью которых являлось разрушение инфраструктуры.