Сергей Лазарев заработает 80 миллионов рублей за тур по России

Российский поп-певец Сергей Лазарев получит 80 миллионов рублей за свой тур по России. Об этом сообщает издание «Звездач» в Telegram.

Минимальная цена билетов на концерт в Санкт-Петербурге составила 4000 рублей. Максимальная цена достигает 200 тысяч рублей за место в VIP-ложе. В Москве стоимость билетов колеблется от 3000 до 30 тысяч рублей.

Организаторы ожидают заработать 49 миллионов рублей на концертах Лазарева в Санкт-Петербурге и 33 миллиона — в Москве.

Экс-участник «Евровидения» объявил о масштабных гастролях. Тур охватит такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие.