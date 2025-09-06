Сергей Лазарев заработает 80 миллионов рублей за тур по России
Сергей Лазарев. Обложка © Telegram / Сергей Лазарев
Российский поп-певец Сергей Лазарев получит 80 миллионов рублей за свой тур по России. Об этом сообщает издание «Звездач» в Telegram.
Минимальная цена билетов на концерт в Санкт-Петербурге составила 4000 рублей. Максимальная цена достигает 200 тысяч рублей за место в VIP-ложе. В Москве стоимость билетов колеблется от 3000 до 30 тысяч рублей.
Организаторы ожидают заработать 49 миллионов рублей на концертах Лазарева в Санкт-Петербурге и 33 миллиона — в Москве.
Экс-участник «Евровидения» объявил о масштабных гастролях. Тур охватит такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие.
Отметим, что в начале апреля Лазарев зарабатывал до 8,5 миллиона рублей за одно частное шоу. По словам продюсера Сергея Дворцова, в 2025 году певец повысил цены в два раза.