Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 18:52

Сергей Лазарев заработает 80 миллионов рублей за тур по России

Сергей Лазарев. Обложка © Telegram / Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Обложка © Telegram / Сергей Лазарев

Российский поп-певец Сергей Лазарев получит 80 миллионов рублей за свой тур по России. Об этом сообщает издание «Звездач» в Telegram.

Минимальная цена билетов на концерт в Санкт-Петербурге составила 4000 рублей. Максимальная цена достигает 200 тысяч рублей за место в VIP-ложе. В Москве стоимость билетов колеблется от 3000 до 30 тысяч рублей.

Организаторы ожидают заработать 49 миллионов рублей на концертах Лазарева в Санкт-Петербурге и 33 миллиона — в Москве.

Экс-участник «Евровидения» объявил о масштабных гастролях. Тур охватит такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие.

Прохор Шаляпин призвал не ломать жизнь задержанной за наркотики Аглае Тарасовой
Прохор Шаляпин призвал не ломать жизнь задержанной за наркотики Аглае Тарасовой

Отметим, что в начале апреля Лазарев зарабатывал до 8,5 миллиона рублей за одно частное шоу. По словам продюсера Сергея Дворцова, в 2025 году певец повысил цены в два раза.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Лазарев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar