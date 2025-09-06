Мессенджер MAX
6 сентября, 19:21

Самоубийственная демонстрация: ЕС предупредили о рисках отправки войск на Украину

Die Zeit: Военные инициативы Европы на Украине обернутся против Киева и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Попытки отдельных европейских государств отправить военный контингент на Украину могут привести к негативным последствиям для самого Киева и всего европейского региона. К такому выводу пришли авторы аналитического материала в немецком издании Die Zeit.

По мнению издания, заявления Парижа о готовности к миротворческой миссии являются лишь демонстрацией для США и могут навредить. Европейские лидеры стремятся показать администрации Дональда Трампа, что не намерены полностью перекладывать все оборонные задачи на Вашингтон. При этом в материале отмечается, что американская сторона, в свою очередь, была бы не прочь оставить миссию по поддержке Украины своим союзникам по другую сторону Атлантики.

«Но такое красноречивое выступление, как в Париже, где Макрон и фон дер Ляйен делают вид, что Европа готова к миротворческой миссии на Украине, скорее всего, только навредит», — говорится в публикации Die Zeit.

Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после окончания конфликта на Украине
Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после окончания конфликта на Украине

Ранее отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что европейские лидеры своими действиями активно приближают начало полномасштабного военного конфликта с Россией. С точки зрения политика, лидеры европейских стран проявляют готовность двигаться по рискованному курсу, способному привести к прямому конфликту.

