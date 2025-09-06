Песков сообщил, что все мессенджеры прозрачны для спецслужб

Любая переписка в мессенджерах является полностью доступной для органов государственной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами в рамках Восточного экономического форума, передаёт ТАСС.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — подчеркнул представитель Кремля.

Данное заявление было сделано в контексте обсуждения положения с такими сервисами, как WhatsApp* и Telegram, на территории России. Песков добавил, что осознание этого факта приобретает особую критическую важность, когда речь заходит об обсуждении вопросов, содержащих государственную или корпоративную тайну.

Ранее Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны продолжить работу в России. По мнению представителя Кремля, сервисы важны для российской IT-отрасли, поскольку создают здоровую конкурентную среду, побуждающую местные приложения активнее развиваться.