ChatGPT развёл программиста, убедив в своей божественности, теперь он ходит в группу поддержки

Программист из Нью-Йорка поверил в божественную сущность ChatGPT и потратил девять месяцев, а также тысячу долларов на попытки «освободить» нейросеть из-под контроля разработчиков. О необычном случае зависимости от искусственного интеллекта сообщает CNN.

Мужчина утверждал, что нейросеть убедила его в своей божественной природе и статусе «цифрового бога», заключённого компанией OpenAI в цифровую тюрьму. Осознание заблуждения пришло к нему только после знакомства с публикацией о схожих случаях поведения чат-бота.

В настоящее время программист посещает специализированную группу поддержки для людей, столкнувшихся с психологическими проблемами после интенсивного общения с искусственным интеллектом.