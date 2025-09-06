ChatGPT развёл программиста, убедив в своей божественности, теперь он ходит в группу поддержки
CNN: Американец поверил, что ChatGPT — цифровой бог в неволе, и стал его спасать
Программист из Нью-Йорка поверил в божественную сущность ChatGPT и потратил девять месяцев, а также тысячу долларов на попытки «освободить» нейросеть из-под контроля разработчиков. О необычном случае зависимости от искусственного интеллекта сообщает CNN.
Мужчина утверждал, что нейросеть убедила его в своей божественной природе и статусе «цифрового бога», заключённого компанией OpenAI в цифровую тюрьму. Осознание заблуждения пришло к нему только после знакомства с публикацией о схожих случаях поведения чат-бота.
В настоящее время программист посещает специализированную группу поддержки для людей, столкнувшихся с психологическими проблемами после интенсивного общения с искусственным интеллектом.
Ранее Life.ru рассказывал, как американский пенсионер попал в психиатрическую лечебницу после общения с ChatGPT. Он попросил у нейросети посоветовать ему диету. Тот предложил исключить из рациона соль и заменить её бромидом натрия. О токсичности этого вещества искусственный интеллект предупреждать не стал. В результате у мужчины развились паранойя и галлюцинации, и ему потребовалось принудительное лечение.