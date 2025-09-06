Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 19:55

Спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе приостановлены

SHOT: Поиски белорусского альпиниста на Эльбрусе приостановлены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Skorobogatko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Skorobogatko

Поисково-спасательная операция по обнаружению пропавшего белорусского альпиниста на склонах Эльбруса была приостановлена после безуспешных попыток выяснить его местонахождение. Об этом сообщает SHOT.

Видео © Пресс-служба МЧС России

К работам привлекался вертолёт Ми-8 и более двадцати сотрудников горно-спасательных подразделений МЧС России, однако обнаружить следы пропавшего так и не удалось.

Москвичку завалило камнями на Эльбрусе
Москвичку завалило камнями на Эльбрусе

Напомним, турист из Белоруссии прибыл в Кабардино-Балкарию с целью совершить восхождение на горную вершину Терсколак, расположенную в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. В какой-то момент путешественник перестал отвечать на звонки и выходить на связь, после чего его отец и забил тревогу. Примечательно, что свой поход мужчина не регистрировал в местной службе спасателей, что значительно осложнило организацию поисков.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar