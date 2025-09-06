Спасательные работы по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе приостановлены

Поисково-спасательная операция по обнаружению пропавшего белорусского альпиниста на склонах Эльбруса была приостановлена после безуспешных попыток выяснить его местонахождение. Об этом сообщает SHOT .

К работам привлекался вертолёт Ми-8 и более двадцати сотрудников горно-спасательных подразделений МЧС России, однако обнаружить следы пропавшего так и не удалось.

Напомним, турист из Белоруссии прибыл в Кабардино-Балкарию с целью совершить восхождение на горную вершину Терсколак, расположенную в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров над уровнем моря. В какой-то момент путешественник перестал отвечать на звонки и выходить на связь, после чего его отец и забил тревогу. Примечательно, что свой поход мужчина не регистрировал в местной службе спасателей, что значительно осложнило организацию поисков.