В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Над Киевом слышны звуки интенсивной работы систем противовоздушной обороны, сопровождавшиеся взрывами. Как передают украинские СМИ, воздушная тревога была объявлена в столице в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно поступают сообщения о не менее семи ударах беспилотников по Запорожью, где в результате атак возникли возгорания.

Ранее в центре Киева начался пожар, огонь охватил часть территории кондитерского предприятия Roshen («Рошен»). Торговая марка принадлежит предпринимателю и экс-президенту Украины Петру Порошенко*. О причинах пожара не сообщается. Очевидцы рассказывали, что дым поднимался над складами и самой кондитерской фабрикой.