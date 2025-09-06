Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 20:09

В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Над Киевом слышны звуки интенсивной работы систем противовоздушной обороны, сопровождавшиеся взрывами. Как передают украинские СМИ, воздушная тревога была объявлена в столице в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно поступают сообщения о не менее семи ударах беспилотников по Запорожью, где в результате атак возникли возгорания.

1300 дронов и 900 ФАБов: Зеленский ужаснулся от числа атак после удара по отелю с наёмниками
1300 дронов и 900 ФАБов: Зеленский ужаснулся от числа атак после удара по отелю с наёмниками

Ранее в центре Киева начался пожар, огонь охватил часть территории кондитерского предприятия Roshen («Рошен»). Торговая марка принадлежит предпринимателю и экс-президенту Украины Петру Порошенко*. О причинах пожара не сообщается. Очевидцы рассказывали, что дым поднимался над складами и самой кондитерской фабрикой.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar