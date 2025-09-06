В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
Над Киевом слышны звуки интенсивной работы систем противовоздушной обороны, сопровождавшиеся взрывами. Как передают украинские СМИ, воздушная тревога была объявлена в столице в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Одновременно поступают сообщения о не менее семи ударах беспилотников по Запорожью, где в результате атак возникли возгорания.
Ранее в центре Киева начался пожар, огонь охватил часть территории кондитерского предприятия Roshen («Рошен»). Торговая марка принадлежит предпринимателю и экс-президенту Украины Петру Порошенко*. О причинах пожара не сообщается. Очевидцы рассказывали, что дым поднимался над складами и самой кондитерской фабрикой.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.