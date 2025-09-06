Зеленский заявил, что Украина начала строительство оружейного завода в Дании
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского оружейного завода в Дании. На предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников.
«Создаём новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны», — сказал бывший комик в вечернем обращении.
По словам Зеленского, на предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников Вооружённых сил Украины. Главарь киевского режима не стал уточнять месторасположение будущего завода.
Ранее Life.ru писал, что Канада и Украина начнут совместно производить военную технику и оружие. Соответствующее соглашение правительства стран подписали в конце августа. Достигнутые договорённости позволят Украине обмениваться технологиями и в будущем обеспечивать ВСУ современным вооружением и военной техникой.