6 сентября, 20:54

Зеленский заявил, что Украина начала строительство оружейного завода в Дании

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского оружейного завода в Дании. На предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников.

«Создаём новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны», — сказал бывший комик в вечернем обращении.

По словам Зеленского, на предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников Вооружённых сил Украины. Главарь киевского режима не стал уточнять месторасположение будущего завода.

Массовое производство ракет «Фламинго» позволит Киеву ударить вглубь России
Ранее Life.ru писал, что Канада и Украина начнут совместно производить военную технику и оружие. Соответствующее соглашение правительства стран подписали в конце августа. Достигнутые договорённости позволят Украине обмениваться технологиями и в будущем обеспечивать ВСУ современным вооружением и военной техникой.

