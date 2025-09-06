Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского оружейного завода в Дании. На предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников.

«Создаём новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны», — сказал бывший комик в вечернем обращении.

По словам Зеленского, на предприятии будут производить компоненты для ракет и беспилотников Вооружённых сил Украины. Главарь киевского режима не стал уточнять месторасположение будущего завода.