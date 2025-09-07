Мессенджер MAX
6 сентября, 22:19

Компания Microsoft сообщила о повреждении международных кабелей в Красном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erman Gunes

Пользователи облачной платформы Microsoft Azure рискуют столкнуться с неполадками сервиса из-за повреждения международных подводных кабелей в Красном море.

«Трафик, который идёт через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей»,заявила компания.

Microsoft предупредила, что восстановление кабелей займёт время. Причину повреждений не уточняют. Ремонт подводных кабелей усложняется продолжающимися атаками на суда йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море.

Ранее компания Microsoft назвала профессии, которые скоро исчезнут из-за развития ИИ. Как полагают авторы исследования, в первую очередь искусственный интеллект заменит переводчиков. Следующими в списке идут историки, бортпроводники, торговые представители в сфере услуг и писатели. Также под угрозой исчезновения в ближайшем будущем находятся телефонные операторы, радиоведущие и дикторы, политологи, редакторы и модели.

Лия Мурадьян
