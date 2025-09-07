Компания Microsoft сообщила о повреждении международных кабелей в Красном море

Пользователи облачной платформы Microsoft Azure рискуют столкнуться с неполадками сервиса из-за повреждения международных подводных кабелей в Красном море.

«Трафик, который идёт через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей», — заявила компания.

Microsoft предупредила, что восстановление кабелей займёт время. Причину повреждений не уточняют. Ремонт подводных кабелей усложняется продолжающимися атаками на суда йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море.