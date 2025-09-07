Мессенджер MAX
6 сентября, 23:34

Рядовой Азов спас двух сослуживцев под миномётным обстрелом ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Рядовой Азат Азов во время ротации оказал первую помощь двум раненым сослуживцам и помог эвакуировать их из-под миномётного обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Первая группа попала под миномётный обстрел и атаку врага с использованием FPV-дрона. Два военнослужащих получили осколочные ранения нижних конечностей и не смогли продолжать путь. Рядовой Азат Азов, находившийся во второй группе, быстро сориентировал товарищей, указал направление к ближайшим укрытиям и отдал команду рассредоточиться, чтобы снизить риск новых потерь», — уточнили в ведомстве.

Азов подполз к раненым и оказал им первую помощь. Он наложил повязки, остановил кровотечение и вынес одного из них в безопасное место. После военнослужащий передал по радиостанции координаты и вызвал эвакуационную группу.

Министерство обороны также отметило действия гвардии лейтенанта Ивана Холева. Его подразделение обеспечивало связь между командным пунктом батальона и манёвренными группами РЭБ, которые боролись с вражескими БПЛА во время наступления российских штурмовиков. Когда ВСУ использовали кассетные боеприпасы и повредили аппаратуру связи, лейтенант направил двух военнослужащих для устранения неисправностей.

«Военнослужащие, продвигаясь вдоль линии связи и поддерживая связь с офицером, получали корректировку своего движения с воздуха. В кратчайшие сроки они обнаружили и устранили обрыв кабеля», — сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказал, как российские сапёры эвакуировали котёнка, которого нашли в заминированном украинском блиндаже на оставленной противником позиции. Обычно такие постройки подрывают, не заходя внутрь, чтобы не рисковать жизнью личного состава. Но в этот раз сапёр услышал мяуканье и спас животное.

Лия Мурадьян
