6 сентября, 23:17

Итальянец Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале

Тони Сервилло. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GIO_LE

Итальянский актёр Тони Сервилло стал обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале 2025 года. Приз ему вручили за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia (Благодать).

Церемонию вручения наград транслировал официальный YouTube-канал Венецианской биеннале, зрители могли следить за всеми моментами торжественного события. Сервилло не впервые сотрудничает с Соррентино — ранее он прославился благодаря ролям в картинах «Изумительный» и «Великая красота».

При получении награды актёр поблагодарил режиссёра за совместную работу и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины.

Приз за лучшую женскую роль достался китайской актрисе Синь Чжилэй за мелодраму «Солнце встает над всеми нами».

Стал известен обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
Ранее Life.ru писал, что лучшим режиссёром Венецианского кинофестиваля в этом году стал американец Бенни Сафди. Он получил «Серебряного льва» за фильм «Крушащая машина». В картине сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. Фильм рассказывает историю бойца смешанных единоборств Марка Керра.

