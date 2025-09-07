Итальянец Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале

Итальянский актёр Тони Сервилло стал обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале 2025 года. Приз ему вручили за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia (Благодать).

Церемонию вручения наград транслировал официальный YouTube-канал Венецианской биеннале, зрители могли следить за всеми моментами торжественного события. Сервилло не впервые сотрудничает с Соррентино — ранее он прославился благодаря ролям в картинах «Изумительный» и «Великая красота».

При получении награды актёр поблагодарил режиссёра за совместную работу и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины.

Приз за лучшую женскую роль достался китайской актрисе Синь Чжилэй за мелодраму «Солнце встает над всеми нами».