Итальянец Тони Сервилло получил Кубок Вольпи на Венецианском фестивале
Тони Сервилло. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GIO_LE
Итальянский актёр Тони Сервилло стал обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале 2025 года. Приз ему вручили за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia (Благодать).
Церемонию вручения наград транслировал официальный YouTube-канал Венецианской биеннале, зрители могли следить за всеми моментами торжественного события. Сервилло не впервые сотрудничает с Соррентино — ранее он прославился благодаря ролям в картинах «Изумительный» и «Великая красота».
При получении награды актёр поблагодарил режиссёра за совместную работу и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины.
Приз за лучшую женскую роль достался китайской актрисе Синь Чжилэй за мелодраму «Солнце встает над всеми нами».
Ранее Life.ru писал, что лучшим режиссёром Венецианского кинофестиваля в этом году стал американец Бенни Сафди. Он получил «Серебряного льва» за фильм «Крушащая машина». В картине сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. Фильм рассказывает историю бойца смешанных единоборств Марка Керра.