6 сентября, 23:43

В США обсуждают возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее

CNN: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп планирует участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Во время мероприятия в октябре может состояться его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации канала, обсуждение организации встречи двух лидеров проходит, но итоговых договорённостей пока нет.

«В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай»,отмечает телеканал.

Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре
Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре

Ранее президент США назвал председателя КНР своим другом, отметив, что во время недавнего выступления китайскому лидеру следовало упомянуть и Соединённые Штаты. Он также уточнил, что имеет хорошие отношения с Россией, Китаем и Северной Кореей.

