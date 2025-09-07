В США обсуждают возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп планирует участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Во время мероприятия в октябре может состояться его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации канала, обсуждение организации встречи двух лидеров проходит, но итоговых договорённостей пока нет.

«В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай», — отмечает телеканал.