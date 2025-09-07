Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 00:32

Автомобиль протаранил толпу во Франции

Agence France-Presse: Во Франции один человек погиб при наезде машины на толпу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiliamhero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiliamhero

На северо-западе Франции автомобиль протаранил толпу. В результате инцидента один человек погиб, а шесть получили ранения, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Происшествие произошло в городе Пиру, находящемся в департаменте Манш. В автомобиле находились двое пассажиров, которые также пострадали.

«Один человек погиб, несколько пострадали, когда автомобиль врезался в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим», — говорится в сообщении.

Дополнительные детали инцидента не уточняются. По информации журналистов, автомобиль врезался в террасу пиццерии, где находились отдыхающие.

Один человек погиб и пятеро пострадали после наезда машины на толпу во Франции
Один человек погиб и пятеро пострадали после наезда машины на толпу во Франции

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Берлине. Там автомобиль протаранил толпу, в которой находилось много детей. Предварительно, сопровождающая детей получила серьёзные травмы, несовершеннолетние — лёгкие. Уточняется, что водитель задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar