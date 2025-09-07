Автомобиль протаранил толпу во Франции
На северо-западе Франции автомобиль протаранил толпу. В результате инцидента один человек погиб, а шесть получили ранения, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.
Происшествие произошло в городе Пиру, находящемся в департаменте Манш. В автомобиле находились двое пассажиров, которые также пострадали.
«Один человек погиб, несколько пострадали, когда автомобиль врезался в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим», — говорится в сообщении.
Дополнительные детали инцидента не уточняются. По информации журналистов, автомобиль врезался в террасу пиццерии, где находились отдыхающие.
