Автомобиль протаранил толпу во Франции

На северо-западе Франции автомобиль протаранил толпу. В результате инцидента один человек погиб, а шесть получили ранения, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Происшествие произошло в городе Пиру, находящемся в департаменте Манш. В автомобиле находились двое пассажиров, которые также пострадали.

«Один человек погиб, несколько пострадали, когда автомобиль врезался в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим», — говорится в сообщении.

Дополнительные детали инцидента не уточняются. По информации журналистов, автомобиль врезался в террасу пиццерии, где находились отдыхающие.