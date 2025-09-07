Китай запустил спутники Yaogan-40 для исследования электромагнитного поля
Обложка © CASC
Китай запустил новую группу спутников дистанционного зондирования с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что запуск прошёл успешно.
Спутники Yaogan-40 03 стартовали в 12:34 по пекинскому времени (19:34 мск 6 сентября) с использованием модифицированной ракеты-носителя Long March-6. После успешного запуска аппараты вышли на заданные орбиты.
Эти спутники будут заниматься обнаружением электромагнитной среды и проведением связанных технических испытаний. Запуск стал 593-й миссией ракет-носителей серии Long March.
Ранее Life.ru сообщал о фрагменте ракеты Глонасс-К, который упадёт в Уватском районе Тюменской области 13 сентября. Место падения находится в специально рассчитанной зоне в труднодоступном болотистом районе, что исключает опасность для населения. Вес отделяющейся конструкции составляет от 2,7 до 6 тонн в зависимости от типа блока.