Китай запустил спутники Yaogan-40 для исследования электромагнитного поля

Китай запустил новую группу спутников дистанционного зондирования с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что запуск прошёл успешно.

Спутники Yaogan-40 03 стартовали в 12:34 по пекинскому времени (19:34 мск 6 сентября) с использованием модифицированной ракеты-носителя Long March-6. После успешного запуска аппараты вышли на заданные орбиты.

Эти спутники будут заниматься обнаружением электромагнитной среды и проведением связанных технических испытаний. Запуск стал 593-й миссией ракет-носителей серии Long March.