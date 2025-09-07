Экипаж и пассажиры погибли при крушении вертолёта в штате Миннесота
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aircraft Images
Вертолёт Robinson R66 разбился недалеко от аэропорта Эйрлейк в городе Лейквилл, штат Миннесота. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту: экипаж и пассажиры. Об этом сообщает телеканал Fox News.
После падения вертолёт загорелся. Экипажи экстренных служб обнаружили воздушное судно в субботу в 14:45 по местному времени (22:45 мск). Все, кто находился на борту, погибли, но точное количество людей в пятиместном Robinson R66 пока неизвестно.
Причины аварии пока не озвучили. Сейчас расследованием крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.
Ранее три человека погибли после крушения туристического вертолёта на острове Уайт у южного побережья Великобритании. Вертолёт Robinson R44 Clipper II упал в поле возле Шанклин-роуд после вылета из аэропорта Сэндаун. Причины крушения пока не установлены. Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) направляло на место команду специалистов для проведения расследования.