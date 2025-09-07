Экипаж и пассажиры погибли при крушении вертолёта в штате Миннесота

Вертолёт Robinson R66 разбился недалеко от аэропорта Эйрлейк в городе Лейквилл, штат Миннесота. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту: экипаж и пассажиры. Об этом сообщает телеканал Fox News.

После падения вертолёт загорелся. Экипажи экстренных служб обнаружили воздушное судно в субботу в 14:45 по местному времени (22:45 мск). Все, кто находился на борту, погибли, но точное количество людей в пятиместном Robinson R66 пока неизвестно.

Причины аварии пока не озвучили. Сейчас расследованием крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США.