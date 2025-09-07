Гараж с фейерверками взлетел на воздух во время атаки ВСУ по Краснодарскому краю
SHOT: Склад пиротехники взорвался в Краснодарском крае во время атаки дронов
В разгар ночной атаки беспилотников на объекты Краснодарского края местные жители стали свидетелями неожиданного зрелища — в небе над городом начали самопроизвольно взрываться фейерверки. Как сообщает SHOT, причиной необычного «салюта» стал пожар в частном гараже, использовавшемся как склад пиротехники.
Склад пиротехники взорвался в Краснодарском крае. Видео © SHOT
Инцидент произошёл на улице Оливковая в Краснодаре. Местные жители сначала почувствовали резкий запах гари, а затем увидели хаотичные взрывы. На место ЧП приезжали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.
Ранее поступила информация о том, что на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание технологической установки из-за падения обломков беспилотника. Площадь пожара составила несколько квадратных метров. По предварительным данным, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв.
Обложка © SHOT