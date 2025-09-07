Гараж с фейерверками взлетел на воздух во время атаки ВСУ по Краснодарскому краю

В разгар ночной атаки беспилотников на объекты Краснодарского края местные жители стали свидетелями неожиданного зрелища — в небе над городом начали самопроизвольно взрываться фейерверки. Как сообщает SHOT, причиной необычного «салюта» стал пожар в частном гараже, использовавшемся как склад пиротехники.

Склад пиротехники взорвался в Краснодарском крае. Видео © SHOT

Инцидент произошёл на улице Оливковая в Краснодаре. Местные жители сначала почувствовали резкий запах гари, а затем увидели хаотичные взрывы. На место ЧП приезжали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.