Российский артиллерист попал из гаубицы Д-30 прямо в тоннель с бойцами ВСУ

Российский артиллерист точным выстрелом из гаубицы Д-30 отправил снаряд прямо в тоннель, где укрывались боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военнослужащий 123-го гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Енот.

«У нас был пацанчик один – закинул прям в тоннель. Там есть тоннель под железнодорожной станцией, если не ошибаюсь. Так он чётко туда закинул», — поделился военнослужащий в беседе с ТАСС.

По его словам, это не первый успешный удар их расчёта. До этого российские артиллеристы накрыли построение украинских военных, уничтожив скопление живой силы.

Артиллеристы работают в основном по лесополосам в районе Северска в ДНР, поражая технику и живую силу противника. Ночью, по словам Енота, охота на цели идёт проще – машины ВСУ хорошо видны через тепловизоры и беспилотники, что позволяет точно работать даже по движущимся целям.