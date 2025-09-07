В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Утром 7 сентября в аэропорту Жуковский временно ограничили приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт «Жуковский» (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Кореняко, мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что Росавиация сняла ограничения на полёты в Волгограде. Воздушную гавань закрыли ночью в воскресенье, ограничения действовали четыре часа. Временные меры принимали, чтобы обеспечить безопасность полётов.