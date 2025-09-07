Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 03:00

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 7 сентября в аэропорту Жуковский временно ограничили приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт «Жуковский» (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Кореняко, мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности полётов.

Временные ограничения на полёты ввели аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на полёты ввели аэропорту Нижнего Новгорода

Ранее Life.ru писал, что Росавиация сняла ограничения на полёты в Волгограде. Воздушную гавань закрыли ночью в воскресенье, ограничения действовали четыре часа. Временные меры принимали, чтобы обеспечить безопасность полётов.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar