В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полёты

Утром 7 сентября в аэропорту Жуковский временно ограничили приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт «Жуковский» (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Кореняко, мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности полётов.