Регион
7 сентября, 00:17

Временные ограничения на полёты ввели аэропорту Нижнего Новгорода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью в воскресенье, 7 сентября, в нижегородском аэропорту Стригино временно ограничили приём и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полётов.

«В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов», — написал Кореняко в своём телеграм-канале.

Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов.

В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru писал, что российская система ПВО отражает воздушную атаку ВСУ на южные регионы страны. Несколько взрывов прозвучали над Таганрогом Ростовской области. Также взрывы гремят в районе Ейска, Анапы и в Северском районе Краснодарского края. Официальной информации от властей пока не поступало.

Юния Ларсон
