Временные ограничения на полёты ввели аэропорту Нижнего Новгорода
Обложка © Life.ru
Ночью в воскресенье, 7 сентября, в нижегородском аэропорту Стригино временно ограничили приём и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полётов.
«В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов», — написал Кореняко в своём телеграм-канале.
Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов.
Ранее Life.ru писал, что российская система ПВО отражает воздушную атаку ВСУ на южные регионы страны. Несколько взрывов прозвучали над Таганрогом Ростовской области. Также взрывы гремят в районе Ейска, Анапы и в Северском районе Краснодарского края. Официальной информации от властей пока не поступало.