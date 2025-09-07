План Ковёр отменили в аэропорту Волгограда спустя четыре часа
Обложка © Life.ru
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Сообщение об открытии воздушной гавани появилось 7 сентября после 4:30 мск.
«Аэропорт Волгоград — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.
В пресс-службе добавили, что временные меры принимали, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Напомним, что аэропорт Волгограда временно закрыли 7 сентября около 0:30. Сейчас временные ограничения продолжают действовать в воздушной гавани Нижнего Новгорода.