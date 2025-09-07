Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 02:19

План Ковёр отменили в аэропорту Волгограда спустя четыре часа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Сообщение об открытии воздушной гавани появилось 7 сентября после 4:30 мск.

«Аэропорт Волгоград — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что временные меры принимали, чтобы обеспечить безопасность полётов.

ВСУ атакуют Ростовскую область и Краснодарский край, работает ПВО
ВСУ атакуют Ростовскую область и Краснодарский край, работает ПВО

Напомним, что аэропорт Волгограда временно закрыли 7 сентября около 0:30. Сейчас временные ограничения продолжают действовать в воздушной гавани Нижнего Новгорода.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar