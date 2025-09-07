План Ковёр отменили в аэропорту Волгограда спустя четыре часа

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Сообщение об открытии воздушной гавани появилось 7 сентября после 4:30 мск.

«Аэропорт Волгоград — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.