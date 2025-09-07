Австралийские исследователи обнаружили новый опасный вирус у популяции летучих мышей
Летучая мышь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudmer Zwerver
Австралийские исследователи из Национального научного агентства идентифицировали ранее неизвестный патоген у популяции летучих лисиц (крыланов), обитающих на территории континента. Как сообщает The Telegraph, вирус, получивший название Солт-Галли, демонстрирует генетическое родство с двумя опасными для человека патогенами — Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения относит к категории приоритетных угроз.
На текущий момент не зафиксировано случаев передачи вируса Солт-Галли людям или другим животным. Однако учёные подчёркивают, что не могут прогнозировать дальнейшее поведение патогена — его потенциальную мутационную способность и риски межвидового перехода. Отмечается, что оба родственных вируса (Нипах и Хендра) обладают высоким показателем летальности у людей и животных.
