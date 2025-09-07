В аэропорту Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил полноценную работу после временного введения ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

За период действия ограничений один воздушный лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в соответствии со стандартными процедурами.