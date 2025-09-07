Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 04:33

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил полноценную работу после временного введения ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

За период действия ограничений один воздушный лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в соответствии со стандартными процедурами.

Минтранс РФ планирует открытие других аэропортов после Геленджика
Минтранс РФ планирует открытие других аэропортов после Геленджика

На данный момент остаётся закрытым аэропорт Нижнего Новгорода. Ограничения носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar