7 сентября, 05:08

Фигурант дела экс-замгубернатора Челябинской области Богашова пошёл на сделку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Один из фигурантов уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщает РИА «Новости», обвиняемый предоставил следствию подробные показания в рамках протокола допроса, что может существенно повлиять на дальнейший ход расследования.

«В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса», — сказано в материалах.

Напомним, что Богашов был задержан и помещён в следственный изолятор до 22 сентября по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно версии следствия, чиновник вместе с сообщниками использовал подконтрольную строительную компанию для несанкционированного строительства оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Стоимость данного объекта, финансируемого за счёт бюджета, превысила 50 миллионов рублей.

