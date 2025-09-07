Фигурант дела экс-замгубернатора Челябинской области Богашова пошёл на сделку

Один из фигурантов уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщает РИА «Новости», обвиняемый предоставил следствию подробные показания в рамках протокола допроса, что может существенно повлиять на дальнейший ход расследования.

«В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса», — сказано в материалах.