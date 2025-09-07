SHOT опубликовал фото здания кабмина Украины в Киеве, охваченного пламенем
Телеграм-канал SHOT опубликовал фото полыхающего кабмина Украины в Киеве. Сегодня ночью Незалежная подверглась массированному удару.
По предварительным данным, дрон мог попасть в верхний этаж здания, который использует премьер-министр страны.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве после массированного удара. В результате удара по Печерскому району загорелось правительственное здание на Крещатике. Местные жители и паблики публикуют видео и фото, на которых видно густой дым над кабмином. Власти Украины пока не прокомментировали ситуацию.