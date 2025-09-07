«Покровитель лебедей»: Из Патриарших прудов выловили скуфа в перьях
SHOT: Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах за хулиганство
В Москве на Патриарших прудах задержан экстравагантный мужчина, который плавал на сапсёрфе в костюме лебедя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Задержание мужчины в костюме лебедя на Патриарших прудах. Видео © Telegram / SHOT
Акция скуфа в перьях была направлена в поддержку лебедей, традиционно обитающих в этом месте. Полицейские задержали гражданина и доставили в отдел полиции. На мужчину был оформлен протокол за мелкое хулиганство и проведено освидетельствование.
Обложка © Telegram / SHOT