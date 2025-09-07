Мессенджер MAX
7 сентября, 06:35

«Покровитель лебедей»: Из Патриарших прудов выловили скуфа в перьях

SHOT: Активиста в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах за хулиганство

В Москве на Патриарших прудах задержан экстравагантный мужчина, который плавал на сапсёрфе в костюме лебедя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Задержание мужчины в костюме лебедя на Патриарших прудах. Видео © Telegram / SHOT

Акция скуфа в перьях была направлена в поддержку лебедей, традиционно обитающих в этом месте. Полицейские задержали гражданина и доставили в отдел полиции. На мужчину был оформлен протокол за мелкое хулиганство и проведено освидетельствование.

А ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве блогера, допустившего оскорбительные высказывания в адрес жителей блокадного Ленинграда. В роликах в TikTok он отмечал их способность прожить три года «без бабл-ти», а также заявлял, что «бургеры и джинсы дороже Родины».

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
