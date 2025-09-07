Страна ЕС выслала 90% российских просителей убежища

Финляндия вынесла решение о депортации более сотни граждан РФ всего лишь за 2025 год, сообщает газета Iltalehti. Большинство россиян пытались осесть за рубежом после начала СВО. Как утверждает автор статьи, 90% российских просителей убежища получили отказ в предоставлении убежища.

«С января по сентябрь 2025 года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России», — подчёркивается в материале.

По данным издания, отдельные россияне были выдворены из Финляндии в принудительном порядке, так как отказались добровольно возвращаться на родину. Часть приезжих отправляли в Россию через Турцию, некоторых через Эстонию, потому что финские власти закрыли все пограничные пункты с РФ осенью 2023 года.