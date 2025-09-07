Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 08:03

Страна ЕС выслала 90% российских просителей убежища

Iltalehti: Финляндия депортировала более сотни россиян с начала 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Финляндия вынесла решение о депортации более сотни граждан РФ всего лишь за 2025 год, сообщает газета Iltalehti. Большинство россиян пытались осесть за рубежом после начала СВО. Как утверждает автор статьи, 90% российских просителей убежища получили отказ в предоставлении убежища.

«С января по сентябрь 2025 года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России», — подчёркивается в материале.

По данным издания, отдельные россияне были выдворены из Финляндии в принудительном порядке, так как отказались добровольно возвращаться на родину. Часть приезжих отправляли в Россию через Турцию, некоторых через Эстонию, потому что финские власти закрыли все пограничные пункты с РФ осенью 2023 года.

«Пусть пожинают плоды»: Медведев заявил, что Финляндия потеряла большие деньги
«Пусть пожинают плоды»: Медведев заявил, что Финляндия потеряла большие деньги

Ранее заместитель премьер-министра и глава Минфина Финляндии Риикка Пурра выдвинула инициативу отказаться от прямых государственных выплат беженцам. В проекте бюджета на 2026 год заложено прекращение интеграционной компенсации, которая сейчас предоставляется муниципалитетам и социальным службам за принятие просителей убежища, включая украинских беженцев.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar