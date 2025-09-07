15-летний подросток из Омска ушёл из дома глубокой ночью и исчез
Полиция Омского района объявила о розыске 15-летнего Егора Савинова, который ушёл из дома в посёлке Иртышском в ночь на 6 сентября и не вернулся. По данным правоохранительных органов, подросток ранее никогда не допускал самовольных уходов.
Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 36-72-15, 79-38-02 или 102. На данный момент к поискам подключились волонтёры и местные жители. Обстоятельства исчезновения выясняются.
