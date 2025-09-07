Мессенджер MAX
7 сентября, 08:06

15-летний подросток из Омска ушёл из дома глубокой ночью и исчез

В Омске уже два дня ищут 15-летнего подростка, который вышел из дома и пропал

Обложка © Telegram / Омская полиция

Полиция Омского района объявила о розыске 15-летнего Егора Савинова, который ушёл из дома в посёлке Иртышском в ночь на 6 сентября и не вернулся. По данным правоохранительных органов, подросток ранее никогда не допускал самовольных уходов.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 36-72-15, 79-38-02 или 102. На данный момент к поискам подключились волонтёры и местные жители. Обстоятельства исчезновения выясняются.

Пропавшую месяц назад в Греции британку нашли погибшей у острова Фидониси

Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели нашли тело восьмилетнего мальчика из Свердловской области, который пропал в Артёмовском. Его искали с 26 августа, ребёнок исчез днём. В тот же день в местном водоёме были найдены его личные вещи и одежда.

