Крым готов снова оспорить законность передачи полуострова УССР в 1954 году

Законодательное собрание полуострова готово повторно выступить с инициативой о признании незаконной передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, уточнив, что это произойдёт «когда наступит подходящее для этого время».

В интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме Константинов отметил, что предыдущее предложение не встретило широкой поддержки, но крымские власти считают этот вопрос исторически обоснованным. Парламентарий подчеркнул, что решение 1954 года было принято с нарушением конституционных норм СССР того периода.

«Мы не встретили особо оптимистов (по отношению) к этой идее. Просто, видимо, сейчас время не для этого. Сейчас идет СВО, попытка мира. Мы такую инициативу выдвинули и готовы её повторить. Мы считаем этот вопрос с исторической точки зрения очень правильным», — сказал глава крымского парламента.

Константинов добавил, что доказательства правомерности возвращения Крыма в состав России в 2014 году могут быть подкреплены архивными документами. Инициатива пока отложена из-за текущей международной обстановки и специальной военной операции.